Предельный возраст пребывания в запасе повышают. Госдума одобрила поправки

Государственная дума России 14 июля одобрила поправки о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания.
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Государственная дума России 14 июля одобрила поправки о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания.
Новость дополняется.
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