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    Предельный возраст пребывания в запасе повышают. Госдума одобрила поправки

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    13 комментариев

    Государственная дума России 14 июля одобрила поправки о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания.

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    Комментарии 12

    Гость14 Июл 2023 в 10:53
    Мясо закончилось?!
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