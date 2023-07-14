Москву и Петербург свяжет новый поезд «Ночной экспресс»

Новый поезд между Москвой и Петербургом запустит в июле частная железнодорожная компания «Тверской экспресс». Как сообщает 14 июля пресс-служба компании, вагоны «Ночного экспресса» будет окрашены в черный цвет и украшены золотыми звездами, созвездиями и полумесяцами.



Внутри пассажиров ждет «лаунж-дизайн и премиальное постельное белье». Точные даты, когда «Ночной экспресс» начнет курсировать между двумя столицами, пока не сообщаются.



«Тверскому экспрессу» принадлежит поезд «Мегаполис», который уже 17 лет соединяет Москву и Петербург.

