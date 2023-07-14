У «Проспекта Просвещения» загорелся торговый центр

Пожарные с раннего утра работали в Выборгском районе Петербурга.
читатель «Фонтанки» Дмитрий
Как сообщает городское ГУ МЧС, 14 июля в 6:52 поступил вызов по адресу: проспект Просвещения, дом 30, корпус 4. Огонь полностью охватил торговый павильон размерами 4 на 5 метров. Два пожарных расчёта (10 человек личного состава МЧС) ликвидировали возгорание в 7:17. Сведения о пострадавших не поступали.
Читатели «Фонтанки» и пользователи «Яндекс.Карт» сообщают, что горел ТЦ «Сильвер». Движение по проспекту Просвещения немного затруднено.