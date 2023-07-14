Срочно в укрытие: как спасти посадки от летней жары

Если уж люди порой с трудом переносят летнюю жару, то растениям от нее и подавно ничего хорошего. Конечно, если это не какие-то экзотические колючки. Но покажите нам человека, который целенаправленно выращивает сухостой! А пока ищете такого уникального садовода, мы расскажем вам, как спасти урожай от слишком хорошего лета. Не для того же вы вот этими самыми руками ухаживали за посадками, чтобы их в один момент уничтожило палящее солнце.
Не удобряйте
Удобрять землю в жаркие дни — не лучшая идея. Любые подкормки стимулируют процессы роста, а это отнимает у растений способность поддерживать себя. Лучше приберегите силы для полива и затенения.
Обеспечьте полив и тень
В этом вопросе растения похожи на людей. Во время жары им так же необходимы влага и тень. При высоких температурах у растений включается своеобразный режим охлаждения, и они начинают выделять больше влаги — и ее надо восполнять. Мы вот тоже в жару потеем и должны больше пить...
Для затенения можно использовать любые подручные материалы. Прекрасно подойдут картон или светлые ткани. Достаточно уложить их над грядками на веревку или проволоку, натянутую на небольшие деревянные колышки, и укрытие готово.
А вот с поливом есть несколько нюансов. Одно из важных правил — не перестарайтесь.
— Главное правило — не поливать грядки в дневные часы, когда солнце находится в активной фазе, — говорит специалист по овощным культурам, декоративным и плодово-ягодным растениям Евгений Щербаков. — Вода будет быстро испаряться и даже может обжечь листья. Лучшее всего выделить для полива утренние и вечерние часы — условно говоря, до восьми утра и после восьми вечера.
— Все огородные культуры нужно поливать под корень. Помидоры, баклажаны, тыквы, кабачки — всё это нельзя поливать сверху, потому что быстро горят листья. Сверху хорошо обливать только хвойные, — добавляет инженер-дендролог Татьяна Русанова.
Еще одно исключение из правил — белокочанная капуста. Ее листья активно поглощают влагу, поэтому их полезно орошать сверху.
Каждому растению — свой полив
Огурцы от летнего солнца страдают больше всего: у них очень уязвимые листья. Чтобы они не «горели», не желтели и не сохли, их нужно прятать от жары.
— Огурцы будут хорошо расти, несмотря на жару, только если они хорошо прикрыты. Можно сделать навес из нетканого материала или хорошо проветриваемую теплицу, — советует Татьяна Русанова.
Кроме того, в жару огурцы следует поливать дважды в день — один-два литра на куст утром и вечером. Кстати, это правило касается и других тыквенных.
А вот томаты эксперты советуют поливать обильнее, но реже: в среднем четыре-пять литров воды на один куст каждые два-три дня. Такие же правила полива подходят и перцам с баклажанами, только воды им нужно еще меньше — хватит двух-трех литров. Морковь и свеклу — хотя они и считаются засухоустойчивыми — по жаре нужно поливать каждые два-три дня, укроп, петрушку и прочую зелень — каждый вечер.
Если овощи растут в теплицах, частоту поливов можно сократить: тыквенные — до одного раза в день, а томатам будет достаточно и одного раза в четыре-пять дней. И не забывайте проветривать теплицы — в сильный зной это нужно делать круглосуточно. Ночью температура всё равно не упадет так низко, чтобы ваши посадки насмерть перемерзли, а в закрытых теплицах может быть чересчур влажно, что приведет к вспышкам болезней.
Не поливайте фруктовые
Если вы бросились с лейкой или шлангом к яблоням и грушам — остановитесь! Полив в самую жару не сделает урожай более сочным.
— Фруктовые деревья сейчас вообще поливать не нужно, только рыхлить под ними. Их очень обильно поливают осенью: обкапывают, такие «блюдца» большие под деревьями делают, кладут туда шланг и очень хорошо заливают. Потом это всё закрывают, и влажные растения уходят в зиму, — объясняет Татьяна Русанова.
Не заморозьте
Если вода слишком холодная, корни в прогретом грунте ощутят сильный стресс — и растениям это точно не понравится. Но и перегревать воду тоже не стоит. Оптимальная температура воды для полива — 18–20 градусов.
— Из скважины напрямую поливать нельзя — там температура воды может быть 7–9 градусов, это не пойдет на пользу растениям, — говорит Татьяна Русанова. — Можно набрать ее в бочки и дать отстояться, прогреться на солнышке. Как правило, те, у кого есть скважины, об этом знают.
Будьте внимательнее к цветам
— Некоторые цветы от природы не выносят солнца, а уже тем более палящий зной, — говорит агроном Татьяна Хлопикова. — Эту особенность нужно учитывать при посадке клумб. К числу светолюбивых относятся астры, нивянники, тысячелистники, флоксы, петунии, тагетесы — их можно сажать на открытых участках. А вот хосты, астильбы, гейхеры лучше посадить в тени.
При сильной жаре цветы нужно обильно поливать утром и вечером. При этом не стоит замачивать листья и побеги, а тем более — соцветия. Особенно аккуратными нужно быть с растениями с плотной кроной и опушенными листьями. Желательно проводить полив не с одной стороны, а по контуру растения, чтобы влага равномерно распределялась по всему корневищу.
Мульчируйте грядки
На жаре земля способна прогреться до 80 градусов. Кроме того, в сильный зной с поверхности почвы очень быстро испаряется влага. Чтобы удержать ее, можно замульчировать грядки, то есть укрыть защитным слоем.
— Лучше всего для мульчирования подойдут опилки или солома — они светлые, такая защита поможет уменьшить испарение и отразить солнечные лучи, а значит, почва будет прогреваться не так сильно, — говорит Евгений Щербаков. — В качестве мульчи также можно использовать свежескошенную траву, только не забудьте ее как следует подсушить, прежде чем положить на грядки. Вообще, обычно мульчу укладывают в начале дачного сезона, а убирают уже осенью, чтобы она всё лето защищала грядки — от перегрева, засухи, сорняков.
Укладывать мульчу специалисты советуют толстым слоем в 5–10 сантиметров. Но важно, чтобы она не прилегала к растениям слишком плотно. В противном случае можно спровоцировать даже процессы гниения.
Обратите внимание на почву
На потребность растений во влаге существенно влияет состав почвы. В легких суглинистых, супесчаных и песчаных грунтах вода испаряется быстрее, поэтому в жаркую сухую погоду такие грядки нужно поливать чаще. А глинистые, тяжелые суглинки, склонные к сырости или заболачиванию почвы, поливать надо реже. Кроме того, на тяжелых почвах может образоваться плотная корка, что ухудшает качество полива и аэрацию земли, а это негативно сказывается на развитии корневой системы растений. Вода либо стоит на поверхности, либо просачивается сквозь трещины, неравномерно увлажняя почву. В таких случаях после подсыхания верхнего слоя нужно обязательно рыхлить грунт и мульчировать грядки.