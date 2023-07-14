Срочно в укрытие: как спасти посадки от летней жары

В этом вопросе растения похожи на людей. Во время жары им так же необходимы влага и тень. При высоких температурах у растений включается своеобразный режим охлаждения, и они начинают выделять больше влаги — и ее надо восполнять. Мы вот тоже в жару потеем и должны больше пить...

Для затенения можно использовать любые подручные материалы. Прекрасно подойдут картон или светлые ткани. Достаточно уложить их над грядками на веревку или проволоку, натянутую на небольшие деревянные колышки, и укрытие готово.

А вот с поливом есть несколько нюансов. Одно из важных правил — не перестарайтесь.



— Главное правило — не поливать грядки в дневные часы, когда солнце находится в активной фазе, — говорит специалист по овощным культурам, декоративным и плодово-ягодным растениям Евгений Щербаков. — Вода будет быстро испаряться и даже может обжечь листья. Лучшее всего выделить для полива утренние и вечерние часы — условно говоря, до восьми утра и после восьми вечера.



— Все огородные культуры нужно поливать под корень. Помидоры, баклажаны, тыквы, кабачки — всё это нельзя поливать сверху, потому что быстро горят листья. Сверху хорошо обливать только хвойные, — добавляет инженер-дендролог Татьяна Русанова.



Еще одно исключение из правил — белокочанная капуста. Ее листья активно поглощают влагу, поэтому их полезно орошать сверху.

