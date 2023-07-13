На Пискаревском проспекте водитель сбил велосипедиста на велополосе

Непростительный маневр совершил водитель белого легкового автомобиля на Пискаревском проспекте. Записью с видеорегистратора 13 июля поделился подписчик петербургского паблика «ДТП и ЧП».
Дорожный инцидент произошел между проспектом Мечникова и Бестужевской улицей, при заезде в карман у кинотеатра «Фильмофонд». Белый автомобиль резко вывернул из среднего ряда в тот самый карман, где по велополосе двигался велосипедист. В результате владелец двухколесного средства передвижения оказался сбит и, судя по кадрам, пролетел несколько метров.