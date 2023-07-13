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    На Пискаревском проспекте водитель сбил велосипедиста на велополосе

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    Непростительный маневр совершил водитель белого легкового автомобиля на Пискаревском проспекте. Записью с видеорегистратора 13 июля поделился подписчик петербургского паблика «ДТП и ЧП».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Дорожный инцидент произошел между проспектом Мечникова и Бестужевской улицей, при заезде в карман у кинотеатра «Фильмофонд». Белый автомобиль резко вывернул из среднего ряда в тот самый карман, где по велополосе двигался велосипедист. В результате владелец двухколесного средства передвижения оказался сбит и, судя по кадрам, пролетел несколько метров.

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    Пискаревский проспектВелосипедист
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