Путин допустил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке

Россия может приостановить свое участие в сделке по вывозу украинского зерна из черноморских портов, срок которой истекает 17 июля, до того момента, пока не будут выполнены данные Москве обещания. Об этом 13 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что сделка изначально была обоснована помощью беднейшим странам мира, чтобы спасти их от голода. Рост цен на продовольствие и удобрения связан не со СВО, а с ошибками руководства западных стран, в том числе это касается сокращения инвестиций в нефтегазовую сферу и отказа от атомной энергетики, сказал Путин.



«Напечатали денег, начали со всего мира сгребать продовольствие со всего мира, а с началом СВО решили свалить всё на Россию. А инструменты санкционной политики усугубили ситуацию. Из всего объема зерновых, вывезенных с Украины, только три с небольшим процента ушли в бедные страны, а остальное — в сытую Европу... Условия, на которые мы согласились, должны были учитывать российские интересы. Ничего не было сделано, всё игра в одни ворота. Несмотря на это, мы по доброй воле продлевали зерновую сделку. Но хватит, в конце концов. Нам говорят, что вы согласитесь, а мы исполним обещания. Мы подумаем, как поступить, есть еще несколько дней», — сказал Путин.



По словам Путина, ООН стремится к выполнению российских условий, но западные страны не собираются исполнять свои обещания. Он отметил, что Москва может приостановить участие в сделке до исполнения данных обещаний.

«Как одна из опций — сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Мы можем приостановить наше участие в сделке, и если все нам говорят, что обещания будут исполнены, то пусть сделают это, тогда мы присоединимся снова», — пояснил Путин.

