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    ЦБ: ушедшие с российского рынка марки машин заместил китайский автопром, а не отечественный

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    7 комментариев

    Ушедшие с российского рынка бренды автомобилей заместил китайский автопром, а не отечественный. Такой вывод содержится в докладе Центробанка «Региональная экономика», опубликованном 12 июля.

    «В условиях ограниченного восстановления отечественного производства заметно растет им порт новых легковых автомобилей. По оценкам экспертов, к началу 2023 года его объемы уже заметно превысили уровень начала 2022 года», — говорится в докладе. При этом сильно меняется его структура: если раньше доминировали автомобили из Японии и Европы, то в настоящее время свыше 70% импортных поставок приходится на Китай.

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    Как видно на графике, после начала СВО на Украине европейские бренды (желтый столбик) почти полностью ушли с рынка. Их место заняли марки из Поднебсной (красный столбик). При этом продажи произведенных в России авто (синий столбик) упали, но доля осталась примерно на прежнем уровне.

    Канал параллельного импорта, по оценкам экспертов, оказывает не сильное влияние на рынок. Пока на него приходится около 10% продаж.

    Спрос на новые легковые автомобили пока еще опережает предложение, особенно в бюд жетном сегменте, хотя и остается ниже докризисного уровня. На фоне дефицита растут цены. В 2022 году российские автомобили выросли в цене на 29,7%, а импортные на 39,1%. В этом году рост цен продолжился: за пять месяцев отечественные и иностранные автомобили подорожали на 2,1 и 0,6% соответственно.

    «Большая часть опрошенных автодилеров ожидает дальнейшего умеренного роста стоимости новых легковых автомобилей (как отечественных, так и импортных), в том числе из-за ослабления рубля и невозможности быстро насытить рынок достаточным количеством автомобилей», — отмечают в ЦБ.

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    ЦБАвтопромКитай
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    Комментарии 7

    Гость13 Июл 2023 в 19:00
    Какой сюрприз! Шок!!!))))))
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