«У нас позитивный форум». Путин пошутил про 1937 год

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий. В эти минуты он принимает участие в дискуссии.



Модератор дискуссии Руслан Юнусов рассказывал о символах нового времени. Вспомнили и о прошлом. Он напомнил об открытии памятника «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной в 1937 году, который был символом того времени.



«Хорошо, что вы вспомнили именно об этом, а не о чем-то другом из 37-го года», — пошутил Путин.



«Мы позитивные, у нас позитивный форум», — ответил Юнусов.