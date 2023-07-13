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    «У нас позитивный форум». Путин пошутил про 1937 год

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    Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий. В эти минуты он принимает участие в дискуссии.

    Модератор дискуссии Руслан Юнусов рассказывал о символах нового времени. Вспомнили и о прошлом. Он напомнил об открытии памятника «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной в 1937 году, который был символом того времени.

    «Хорошо, что вы вспомнили именно об этом, а не о чем-то другом из 37-го года», — пошутил Путин.

    «Мы позитивные, у нас позитивный форум», — ответил Юнусов.

    Вспомнили и о Лаврентии Берии и его вкладе в атомный проект СССР.

    1937 год считается временем начала Большого террора в сталинском СССР, жертвами которого, по разным оценкам, стали более миллиона человек.

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