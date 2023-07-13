Грузчик умыкнул поддон мороженого у производителя в Тюменской области

Полиция Тюменской области расследует по-настоящему летнюю кражу: у одного из производителей похитили целый поддон мороженого. Целью вора, впрочем, было не охладиться, а выручить денег. Но продал он сладости вдвое дешевле их стоимости.



В полицию Тюмени обратился представитель предприятия по производству продуктов питания, расположенного в посёлке Боровский Тюменского района, и рассказал, что у них похитили поддон с мороженым общей стоимостью 40 тысяч рублей, сообщает 13 июля «МВД Медиа». По подозрению в краже правоохранители задержали 46-летнего тюменца, работающего на предприятии грузчиком.