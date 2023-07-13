Грузчик умыкнул поддон мороженого у производителя в Тюменской области

Полиция Тюменской области расследует по-настоящему летнюю кражу: у одного из производителей похитили целый поддон мороженого. Целью вора, впрочем, было не охладиться, а выручить денег. Но продал он сладости вдвое дешевле их стоимости.
В полицию Тюмени обратился представитель предприятия по производству продуктов питания, расположенного в посёлке Боровский Тюменского района, и рассказал, что у них похитили поддон с мороженым общей стоимостью 40 тысяч рублей, сообщает 13 июля «МВД Медиа». По подозрению в краже правоохранители задержали 46-летнего тюменца, работающего на предприятии грузчиком.
Выяснилось, что подозреваемый, выйдя на подработку в выходной, загрузил в машину лишний поддон коробками мороженого и отправился вместе с водителем развозить продукцию по торговым точкам в качестве экспедитора. В одном из магазинов он втайне от коллеги продал лишнее мороженое за 21 тысячу рублей. Деньги к моменту задержания мужчина уже успел потратить.
По факту кражи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Грузчика отпустили под обязательство о явке.