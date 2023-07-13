Читатели вернули роман в новосибирскую библиотеку, который взяли почти век назад

В Центральную городскую библиотеку им. К. Маркса в Новосибирске вернули книгу, которая была выдана читателю около 100 лет назад — в 1928 году. Вернувшимся изданием оказался роман американского писателя Эптона Синклера «Сильвия». Об этом в четверг, 13 июля, сообщает NGS.RU.
Книгу принесла в библиотеку местная жительница Виктория Агамян. Она ее обнаружила в домашнем архиве. Кто именно из ее предков брал этот роман, она не знает. Издание на протяжении трех поколений находилось в архиве семьи.
«Несмотря на то, что книга издана почти 100 лет назад, вряд ли она представляет антикварную ценность, слишком ветхое состояние издания. Видимо, книгу читали очень активно», — отметила замдиректора Центральной городской библиотеки им. К. Маркса Елена Немцева.
Как объяснили в администрации, систему штрафов в библиотеке за невозврат отменили во время пандемии 2020 году и до сих пор к ней не вернулись. «Раньше штраф составлял 1 рубль за один день просрочки», — добавила Немцева.
Роман Эптона Синклера «Сильвия» написан в 1913 году. Официально книга впервые переведена на русский язык в 1922 году.