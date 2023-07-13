    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    755мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.63eur99.89

    Читатели вернули роман в новосибирскую библиотеку, который взяли почти век назад

    890
    4 комментария

    В Центральную городскую библиотеку им. К. Маркса в Новосибирске вернули книгу, которая была выдана читателю около 100 лет назад — в 1928 году. Вернувшимся изданием оказался роман американского писателя Эптона Синклера «Сильвия». Об этом в четверг, 13 июля, сообщает NGS.RU.

    ПоделитьсяПоделиться

    Книгу принесла в библиотеку местная жительница Виктория Агамян. Она ее обнаружила в домашнем архиве. Кто именно из ее предков брал этот роман, она не знает. Издание на протяжении трех поколений находилось в архиве семьи.

    «Несмотря на то, что книга издана почти 100 лет назад, вряд ли она представляет антикварную ценность, слишком ветхое состояние издания. Видимо, книгу читали очень активно», — отметила замдиректора Центральной городской библиотеки им. К. Маркса Елена Немцева.

    Как объяснили в администрации, систему штрафов в библиотеке за невозврат отменили во время пандемии 2020 году и до сих пор к ней не вернулись. «Раньше штраф составлял 1 рубль за один день просрочки», — добавила Немцева.

    Роман Эптона Синклера «Сильвия» написан в 1913 году. Официально книга впервые переведена на русский язык в 1922 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БиблиотекаКнигаНовосибирск
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close