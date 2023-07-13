В Киеве заменят советский герб на щите монумента «Родина-мать» на украинский трезубец

Современный украинский герб вместо советского на щите монумента «Родина-мать» в Киеве появится в скором времени. 13 июля госинспекция архитектуры и градостроительства Украины дала разрешение минкультуры внести коррективы в монумент, пишет РИА Новости.



Сегодня в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоялся брифинг по плану замены герба. По словам министра культуры Украины Александра Ткаченко, проект должен быть реализован до 24 августа, ко дню независимости.



Стоимость проекта составит 28 млн гривен, при этом бюджетные средства расходоваться не будут, пишут местные СМИ.

