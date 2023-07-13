В Петродворцовом районе к 2025 году построят школу с двумя бассейнами

В Стрельне началось строительство школы на 700 мест. Как отмечают в холдинге Setl Group, учиться здесь будут школьники с 1-го по 11-й класс. Ввести объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года.



Кроме учебных классов в школе создадут библиотеку с читальным залом, мастерские для занятий кулинарией, шитьем, обработкой металла и дерева, а также спальни-игровые для самых младших. Для занятий физкультурой здесь предусмотрен универсальный спортзал и два бассейна — большой, размерами 25 на 11 метров и малый — 10 на 6 метров.

