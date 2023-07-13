    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    755мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.63eur99.89

    В Петродворцовом районе к 2025 году построят школу с двумя бассейнами

    263
    1 комментарий

    В Стрельне началось строительство школы на 700 мест. Как отмечают в холдинге Setl Group, учиться здесь будут школьники с 1-го по 11-й класс. Ввести объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года.

    Кроме учебных классов в школе создадут библиотеку с читальным залом, мастерские для занятий кулинарией, шитьем, обработкой металла и дерева, а также спальни-игровые для самых младших. Для занятий физкультурой здесь предусмотрен универсальный спортзал и два бассейна — большой, размерами 25 на 11 метров и малый — 10 на 6 метров.

    Во дворе школы, расположенной на территории ЖК «Дворцовый фасад», также построят площадку для массовых мероприятий и места для отдыха, футбольное поле, беговые дорожки, а также площадки для волейбола и баскетбола.

    Помимо школы на территории комплекса планируют построить еще два детских сада.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close