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    Мужчина похитил двух подростков на берегу Волги. Их спасли плохие дороги

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    В Нижегородской области разыскивают мужчину за похищение несовершеннолетних. Он попал в ловушку сельских дорог и сбежал, бросив и жертв, и машину.

    О возбуждении уголовного дела по факту похищения 13 июля сообщил региональный Следственный комитет. По данным полиции, незнакомец заинтересовался подростками 16 и 17 лет (СМИ пишут, что это юноша и девушка), гулявшими на берегу Волги в поселке Малое Козино.

    Достав нож, он заставил ребят сесть в машину, связал и поехал. Судя по всему, удача была не на его стороне. Автомобиль увяз и застрял. Отчаявшись вытолкать его, мужчина сбежал.

    Фото: следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
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    «Подростки смогли освободиться и обратились за помощью к местным жителям, которые и вызвали на место происшествия полицейских», — рассказали в МВД. Личный состав органов внутренних дел ориентирован на розыск подозреваемого.

    Фото: следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

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