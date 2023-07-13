Мужчина похитил двух подростков на берегу Волги. Их спасли плохие дороги

В Нижегородской области разыскивают мужчину за похищение несовершеннолетних. Он попал в ловушку сельских дорог и сбежал, бросив и жертв, и машину.
О возбуждении уголовного дела по факту похищения 13 июля сообщил региональный Следственный комитет. По данным полиции, незнакомец заинтересовался подростками 16 и
Достав нож, он заставил ребят сесть в машину, связал и поехал. Судя по всему, удача была не на его стороне. Автомобиль увяз и застрял. Отчаявшись вытолкать его, мужчина сбежал.
«Подростки смогли освободиться и обратились за помощью к местным жителям, которые и вызвали на место происшествия полицейских», — рассказали в МВД. Личный состав органов внутренних дел ориентирован на розыск подозреваемого.