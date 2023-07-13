    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    755мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.63eur99.89

    «Воспитательная мера». Госдума ввела для иноагентов новые штрафы, а для тех, кто с ними сотрудничает, — проверки

    812
    25 комментариев

    Государственная дума в окончательном чтении приняла два законопроекта о новых штрафах для иностранных агентов и внеплановых проверках лиц, которые с ними сотрудничают. Об этом 13 июля сообщили на сайте нижней палаты.

    Основанием для проверок может стать «информация» о нарушении законодательства, которая поступила в Минюст. «Ограничения и обязанности, предусмотренные для иноагентов, легко обойти с помощью лиц, с которыми иноагенты взаимодействуют», — заявлял ранее председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    За невыполнение предписаний и предупреждений Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах будут предусмотрены штрафы: 30–50 тысяч рублей — для физических лиц, 70–100 тысяч — для должностных, и 200–300 тысяч — для юридических. Пискарев назвал введение административной ответственности «профилактической и воспитательной мерой».

    Кроме того, иноагенты не смогут получать не только финансовую, но и имущественную помощь от государства. Касается это в том числе творческой деятельности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close