«Воспитательная мера». Госдума ввела для иноагентов новые штрафы, а для тех, кто с ними сотрудничает, — проверки

Государственная дума в окончательном чтении приняла два законопроекта о новых штрафах для иностранных агентов и внеплановых проверках лиц, которые с ними сотрудничают. Об этом 13 июля сообщили на сайте нижней палаты.
Основанием для проверок может стать «информация» о нарушении законодательства, которая поступила в Минюст. «Ограничения и обязанности, предусмотренные для иноагентов, легко обойти с помощью лиц, с которыми иноагенты взаимодействуют», — заявлял ранее председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
За невыполнение предписаний и предупреждений Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах будут предусмотрены штрафы: 30–50 тысяч рублей — для физических лиц, 70–100 тысяч — для должностных, и 200–300 тысяч — для юридических. Пискарев назвал введение административной ответственности «профилактической и воспитательной мерой».
Кроме того, иноагенты не смогут получать не только финансовую, но и имущественную помощь от государства. Касается это в том числе творческой деятельности.