«Воспитательная мера». Госдума ввела для иноагентов новые штрафы, а для тех, кто с ними сотрудничает, — проверки

Государственная дума в окончательном чтении приняла два законопроекта о новых штрафах для иностранных агентов и внеплановых проверках лиц, которые с ними сотрудничают. Об этом 13 июля сообщили на сайте нижней палаты.



Основанием для проверок может стать «информация» о нарушении законодательства, которая поступила в Минюст. «Ограничения и обязанности, предусмотренные для иноагентов, легко обойти с помощью лиц, с которыми иноагенты взаимодействуют», — заявлял ранее председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

