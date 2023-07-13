Маяковка отметит 130-летие со дня рождения Антипоэта большим фестивалем

Антипоэтом Маяковского назвал Николай Гумилев, приговаривая, что тем хуже для поэзии, ведь этот антипоэт очень талантлив. Заодно Маяковка отметит и свой день рождения — 155-летие. Будет много всего: мастер-классы, лекции, кино. Фестиваль «НАТЕ! Фестиваль ко дню рождения Владимира Маяковского!» пройдет с 17 по 27 июля и охватит несколько площадок, доберется даже до торгового центра. Все бесплатно. Часть мероприятий 12+, часть 18+.

В этом году проследим, как Маяковский лепил свой имидж: от мальчика со шляпой наподобие мокрого мухомора до элегантного, уверенного в себе мужчины. Вспомним о местах Маяковского в Петербурге — здесь он встретил Лилю Брик, впервые прочитал широкой публике свои стихи, выпустил первый сборник «Я». Посмотрим фильм 1918 года «Барышня и хулиган», где Маяковский был и сценаристом, и исполнителем главной роли. В нижнем белье копаться не будем, — но рассмотрим это белье как элемент одежды городских жителей того времени — наряду с костюмами, верхней одеждой и аксессуарами для путешествий. Узнаем, как и зачем творцы переизобретали страсть и как любовь и симпатия уже не давали широким массам по-прежнему наслаждаться публичными казнями. Послушаем, что интересного нашли реставраторы в ходе работ на даче Маяковского в Левашово. И, конечно, погрузимся в творчество «антипоэта» — но со специалистами, которые объяснят нам контекст: и как сложилась книга «Для голоса», и чем так ошеломила современников поэма «Про это».

