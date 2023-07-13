После пьяной ссоры житель Ленобласти спалил собранный вручную мотоцикл приятеля

Ссора двух знакомых переросла в пожар в Тосненском районе Ленобласти. Жертвой конфликта пал мотоцикл «ИЖ», собранный вручную одним из спорщиков.
В половине одиннадцатого часа вечера 12 июля в полицию обратился 36-летний житель деревни Нурма, стало известно «Фонтанке» 13 июля. Мужчина сообщил полиции, что его 37-летний знакомый угоняет мотоцикл, а затем добавил, что в ходе разговора тот уже поджег байк. Прибывшие на место правоохранители установили, что тот, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта поджег принадлежавший заявителю «ИЖ Юпитер». Мотоцикл был собран вручную и не имел госномеров. Ущерб хозяин байка оценил в 50 тысяч рублей.
Мотоцикл в результате пожара сгорел полностью, люди не пострадали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 167 ч. 2 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога). Задержанный мужчина ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности.