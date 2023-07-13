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    В Сочи возобновили работу пляжей после ливней

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    Залповые ливни в Сочи прекратились, на курорте установилась ясная погода, городские пляжи, закрытые из-за дождей 9 июля, снова доступны для купания, передает 13 июля РИА Новости.

    Пляжи в Сочи и на федеральной территории «Сириус» были закрыты по распоряжению властей из-за ливней с 9 июля до окончания штормового предупреждения. О планировании открыть прибрежные зоны 13 июля рассказывали агентству в среду в администрации Сочи.

    Утром в четверг работа пляжей вдоль центральной набережной «Маяк» возобновилась, в зонах отдыха есть вся необходимая инфраструктура, в обычном графике работают кафе, магазины, развлекательные объекты. От прошедшего шторма не осталось мусора — места для отдыха расчищены.

    В графике также работает популярный городской пляж «Ривьера» с протяженной береговой линией, близ которого расположен экопляж «Остров» — он тоже открыт.

    По информации агентства, в настоящее время во всех четырёх крупных районах Сочи погода ясная, дождей нет, температура воздуха выше 20 градусов, вода в море комфортная для купания.

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