В Сочи возобновили работу пляжей после ливней

Залповые ливни в Сочи прекратились, на курорте установилась ясная погода, городские пляжи, закрытые из-за дождей 9 июля, снова доступны для купания, передает 13 июля РИА Новости.

Пляжи в Сочи и на федеральной территории «Сириус» были закрыты по распоряжению властей из-за ливней с 9 июля до окончания штормового предупреждения. О планировании открыть прибрежные зоны 13 июля рассказывали агентству в среду в администрации Сочи.

Утром в четверг работа пляжей вдоль центральной набережной «Маяк» возобновилась, в зонах отдыха есть вся необходимая инфраструктура, в обычном графике работают кафе, магазины, развлекательные объекты. От прошедшего шторма не осталось мусора — места для отдыха расчищены.