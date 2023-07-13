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    В Иркутской области мужчина задушил младенца из-за плача

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    Плач ребенка настолько разозлил жителя поселка Куйтун Куйтунского района Иркутской области, что тот решился на убийство ребенка. Подробности 13 июля сообщает Следственный комитет региона.

    По данным СК, преступление произошло 10 июля. 20-летний мужчина на какое-то время остался с полуторагодовалым малышом своей сожительницы наедине, тот расплакался. Сначала мужчина несколько раз ударил ребенка по голове, а потом закрыл ему рот и нос. Младенец скончался от асфиксии.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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