В Екатеринбурге мать ударила детей, которые не захотели делиться игрушкой с ее сыном

В Екатеринбурге женщина ударила двоих детей и отобрала у них игрушки, которые те отказались делить с ее сыном. Инцидент произошел во дворе дома 4 на Луганской улице и попал на запись камеры видеонаблюдения, пишет 13 июля E1.RU. Подробности журналистам рассказал отец пострадавших ребят, который обратился в полицию с заявлением.



По его словам, всё началось с того, что сын женщины попытался присоединиться к игре его детей и хотел забрать у них игрушку. Те свою собственность отстояли, на что ребенок заплакал от обиды.

