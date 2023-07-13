В Екатеринбурге мать ударила детей, которые не захотели делиться игрушкой с ее сыном

В Екатеринбурге женщина ударила двоих детей и отобрала у них игрушки, которые те отказались делить с ее сыном. Инцидент произошел во дворе дома 4 на Луганской улице и попал на запись камеры видеонаблюдения, пишет 13 июля E1.RU. Подробности журналистам рассказал отец пострадавших ребят, который обратился в полицию с заявлением.
По его словам, всё началось с того, что сын женщины попытался присоединиться к игре его детей и хотел забрать у них игрушку. Те свою собственность отстояли, на что ребенок заплакал от обиды.
«Моя жена объяснила сыну, чтобы не обижал младшего, — сообщил глава пострадавшей семьи. — Позже жена повела собаку домой и оставила детей одних». В это время появилась мама соседского мальчика, ударила ребенка и отобрала его игрушку, чтобы отдать своему сыну.
Старший сын мужчины вступился за младшего брата, после чего женщина ударила и его, сломала и выкинула личные вещи детей. В этот момент появился отец пострадавших ребят, и конфликт на время разрешился, но мать соседского ребенка, по словам мужчины, абсолютно уверена в своей правоте.
Мужчина отметил, что уже написал заявление в полицию, а также обратился в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. В пресс-службе МВД сообщили, что обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.