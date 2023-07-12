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    В Тверской области насмерть забили экс-посла России в Бангладеш

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    Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Александр Николаев умер в больнице в Тверской области, сообщает 12 июля ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона. Ранее мужчину избили. Подробностей агентство не приводит.

    «Уголовное дело изъято из производства следственного отдела ОМВД России по Конаковскому району и передано в следственное управление СК России по Тверской области», — цитирует ТАСС источник в надзорном ведомстве.

    По информации прокуратуры Тверской области, Николаева избили в Конаковском районе в конце июня, после чего он впал в кому. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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