В Тверской области насмерть забили экс-посла России в Бангладеш

Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Александр Николаев умер в больнице в Тверской области, сообщает 12 июля ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона. Ранее мужчину избили. Подробностей агентство не приводит.



«Уголовное дело изъято из производства следственного отдела ОМВД России по Конаковскому району и передано в следственное управление СК России по Тверской области», — цитирует ТАСС источник в надзорном ведомстве.



По информации прокуратуры Тверской области, Николаева избили в Конаковском районе в конце июня, после чего он впал в кому. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

