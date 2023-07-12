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    Кто виноват? На проспекте Испытателей машины запрыгали после неудачного перестроения

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    «Состязание лоурайдеров объявляется открытым», — так прокомментировал подписчик петербургского паблика «ДТП и ЧП» аварию на проспекте Испытателей. На видео, опубликованном 12 июля, попали три машины. Все три пострадали из-за неудачного перестроения.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

    На кадрах видно, как водитель черного «Форда» решает перестроиться в средний ряд и медленно выезжает вправо. Этот маневр не замечает владелец белой легковой. В результате сначала от столкновения начинает прыгать белая машина, за ней — «Форд». А водитель красной вообще не виноват, но всё равно получил удар в правую дверь.

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