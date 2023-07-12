Кто виноват? На проспекте Испытателей машины запрыгали после неудачного перестроения

«Состязание лоурайдеров объявляется открытым», — так прокомментировал подписчик петербургского паблика «ДТП и ЧП» аварию на проспекте Испытателей. На видео, опубликованном 12 июля, попали три машины. Все три пострадали из-за неудачного перестроения.
На кадрах видно, как водитель черного «Форда» решает перестроиться в средний ряд и медленно выезжает вправо. Этот маневр не замечает владелец белой легковой. В результате сначала от столкновения начинает прыгать белая машина, за ней — «Форд». А водитель красной вообще не виноват, но всё равно получил удар в правую дверь.