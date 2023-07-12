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    Систему видеонаблюдения в Петербурге подключат к борьбе с незаконными свалками

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    В Петербурге систему видеонаблюдения «Безопасный город» подключат к борьбе с образованием незаконных свалок. Это следует из проекта постановления Смольного, 12 июля представленного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

    Как указано в проекте документа, цели использования системы городских камер пополнятся «пресечением образования несанкционированных свалок отходов».

    В сентябре прошлого года комитет по информатизации и связи рассказывал, что в 2023 году должно быть установлено специальное программное оборудование, которое сможет мониторить и распознавать уровень загрязненности контейнерных площадок. «Фонтанка» рассказывала, как должен быть организован этот мониторинг.

    Справка

    Комплекс «Безопасный город» создан в рамках федеральной концепции для мониторинга обстановки на дорогах, в общественных местах и во дворах.

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    Безопасный городКамеры
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