Систему видеонаблюдения в Петербурге подключат к борьбе с незаконными свалками

В Петербурге систему видеонаблюдения «Безопасный город» подключат к борьбе с образованием незаконных свалок. Это следует из проекта постановления Смольного, 12 июля представленного для прохождения антикоррупционной экспертизы.



Как указано в проекте документа, цели использования системы городских камер пополнятся «пресечением образования несанкционированных свалок отходов».

В сентябре прошлого года комитет по информатизации и связи рассказывал, что в 2023 году должно быть установлено специальное программное оборудование, которое сможет мониторить и распознавать уровень загрязненности контейнерных площадок. «Фонтанка» рассказывала, как должен быть организован этот мониторинг.