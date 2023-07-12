Бывший российский политик купил завод в Финляндии и собирается составить конкуренцию Илону Маску

Бывший председатель Петрозаводской городской думы Олег Фокин купил за полмиллиона евро здание бывшего завода на востоке Финляндии. Он собирается производить электрогенераторы, сообщают финские СМИ 12 июля.
Завод приобрела финская компания Tornado Logistics Oy с оборотом более 2 млн евро. Ее руководитель и совладелец — россиянин Олег Фокин, который переехал в Финляндию пять лет назад. Предприниматель рассказал СМИ, что их инженер изобрел электрический генератор, который производит бесплатное электричество.
Компания подала заявку на патент в декабре, но решение по нему пока не принято. Фокин говорит, что в течение месяца приступит к изготовлению прототипа электрогенератора, который будет создавать напряжение при механическом воздействии.
«В будущем не будет необходимости заряжать электромобили. Если наше устройство будет работать, машины Илона Маска станут бесполезными», — утверждает он. К ремонту завода предприниматель планирует приступить уже этим летом.
В 2015 году Олег Фокин был осужден за мошенничество после получения незаконного возмещения НДС на сумму более чем 6,3 млн рублей. Бывший политик отсидел полгода в тюрьме, после чего признал вину и добровольно вернул деньги.
Как отмечают СМИ, российские компании несколько лет интересовались промышленным объектом под снос, который в итоге достался Фокину. Более десяти лет назад российская компания собиралась производить там осетровую икру, тогда деньги на покупку выделили российские олигархи, в том числе Александр Мамут. Однако финские банки отказались финансировать бизнес, посчитав его рискованным. В итоге завод подал на банкротство в 2015 году, так и не запустив производство.