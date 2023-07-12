Бывший российский политик купил завод в Финляндии и собирается составить конкуренцию Илону Маску

Завод приобрела финская компания Tornado Logistics Oy с оборотом более 2 млн евро. Ее руководитель и совладелец — россиянин Олег Фокин, который переехал в Финляндию пять лет назад. Предприниматель рассказал СМИ, что их инженер изобрел электрический генератор, который производит бесплатное электричество.

Компания подала заявку на патент в декабре, но решение по нему пока не принято. Фокин говорит, что в течение месяца приступит к изготовлению прототипа электрогенератора, который будет создавать напряжение при механическом воздействии.

«В будущем не будет необходимости заряжать электромобили. Если наше устройство будет работать, машины Илона Маска станут бесполезными», — утверждает он. К ремонту завода предприниматель планирует приступить уже этим летом.