В Маяковке бесплатно расскажут про промышленную археологию в Петербурге

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО есть старые промышленные объекты. Например, немецкая шахта Цольферайн, бельгийские судоподъемники Центрального канала. Петербургских объектов там нет — однако у нас весь исторический центр входит в этот список. А в центре есть и старые промышленные сооружения. 15 июля в Маяковке познакомимся ближе с промышленной археологией. Бесплатно.
Археологию нередко определяют как дисциплину, которая изучает очень давнее прошлое человечества по материальным источникам. Все-таки «архео» — это древний. На самом деле от вещественного источника не требуется быть обязательно древним. Например, технические музеи стали возникать на волне промышленной революции середины
Краевед Александр Кизик, гид проекта «Петербург глазами инженера», расскажет о том, как понятие «промышленная археология» появилось в Петербурге и как его меняет. «На примере общественных пространств "Новой Голландии", "Севкабель Порта", "Планетария
Слушаем лекцию «Промышленная археология: как петербуржцы влюбились в индустриальное наследие» 15 июля в библиотеке Маяковского (набережная
Александра Шеромова