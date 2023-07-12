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    Наука

    В Маяковке бесплатно расскажут про промышленную археологию в Петербурге

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    В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО есть старые промышленные объекты. Например, немецкая шахта Цольферайн, бельгийские судоподъемники Центрального канала. Петербургских объектов там нет — однако у нас весь исторический центр входит в этот список. А в центре есть и старые промышленные сооружения. 15 июля в Маяковке познакомимся ближе с промышленной археологией. Бесплатно. 16+

    Фото: Наталья Гончарова
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    Археологию нередко определяют как дисциплину, которая изучает очень давнее прошлое человечества по материальным источникам. Все-таки «архео» — это древний. На самом деле от вещественного источника не требуется быть обязательно древним. Например, технические музеи стали возникать на волне промышленной революции середины XIX века и экспонатами там были как старые технологии, так и современные.

    Краевед Александр Кизик, гид проекта «Петербург глазами инженера», расскажет о том, как понятие «промышленная археология» появилось в Петербурге и как его меняет. «На примере общественных пространств "Новой Голландии", "Севкабель Порта", "Планетария № 1", "Ленполиграфмаша" увидим, почему с приходом постиндустриальной цивилизации объекты прошлого стали восприниматься как произведения искусства», — говорит лектор.

    Слушаем лекцию «Промышленная археология: как петербуржцы влюбились в индустриальное наследие» 15 июля в библиотеке Маяковского (набережная Фонтанки, 44, 1-й этаж, медиахолл). Подробности регистрации на сайте библиотеки в разделе мероприятий. Начало в 17:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова

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