Новый ракетный корабль «Циклон» пополнил Черноморский флот

Новый малый ракетный корабль «Циклон» керченского производства пополнил состав Черноморского флота. Об этом 12 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, который принял участие в церемонии поднятия Андреевского военно-морского флага на «Циклоне».
Руководил церемонией главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. По его словам, корабль усилит Черноморский флот России и будет эффективно выполнять задачи.
Для Керченского судостроительного завода «Циклон» стал первым за последнюю четверть века военным кораблем, который был полностью построен на предприятии. На нем же военный корабль прошел весь комплекс испытаний.
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, корабль вобрал в себя последние достижения в области военного кораблестроения. «Циклон» оснащен ракетами «Калибр», артиллерийской установкой АК-175 МА, зенитным комплексом «Панцирь-М» и крупнокалиберными пулеметными установками, уточняют в Минобороны РФ.