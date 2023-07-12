Продажи на загородном рынке в Ленобласти выросли на 33%, в лидерах Всеволожский район

Спрос на коттеджи и участки с подрядом на первичном загородном рынке во втором квартале вырос на 33% относительно первого. Как уточняют эксперты консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) по итогам полугодия было продано 160 коттеджей и участков с подрядом, рост продаж составил 7% по сравнению с тем же прошлогодним периодом.



Самым популярным для покупки загородного жилья стал Всеволожский район, на который пришлось 45% всех проданных коттеджей и участков с подрядом. Чаще всего покупали лоты в проектах комфорт-класса вокруг Всеволожска, вблизи Белоострова и Ладожского озера. На втором месте с долей 22% находится Приозерский район, здесь в основном продаются проекты бизнес- и комфорт-класса вблизи Вуоксы и курорта «Игора». А доля Ломоносовского района, который долго занимал второе место по объему сделок, снизилась до 15% из-за сильной конкуренции со вторичным рынком.

