Продажи на загородном рынке в Ленобласти выросли на 33%, в лидерах Всеволожский район

Спрос на коттеджи и участки с подрядом на первичном загородном рынке во втором квартале вырос на 33% относительно первого. Как уточняют эксперты консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) по итогам полугодия было продано 160 коттеджей и участков с подрядом, рост продаж составил 7% по сравнению с тем же прошлогодним периодом.
Самым популярным для покупки загородного жилья стал Всеволожский район, на который пришлось 45% всех проданных коттеджей и участков с подрядом. Чаще всего покупали лоты в проектах комфорт-класса вокруг Всеволожска, вблизи Белоострова и Ладожского озера. На втором месте с долей 22% находится Приозерский район, здесь в основном продаются проекты бизнес- и комфорт-класса вблизи Вуоксы и курорта «Игора». А доля Ломоносовского района, который долго занимал второе место по объему сделок, снизилась до 15% из-за сильной конкуренции со вторичным рынком.
Как отмечают эксперты, основной объем спроса в трех классах — эконом, бизнес и элит приходится лишь на 1–2 коттеджных поселка, в остальных же проектах продают 2–3 лота в месяц. Это не касается сегмента комфорт-класса, где продажи стабильны и активны.
— Из-за неравномерного спроса застройщики изменили концепцию поселка и вместо коттеджей или участков с обязательным подрядом стали предлагать участки без обязательного подряда, чтобы сократить сроки реализации, — отметила Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).
Всего в продаже на конец июня находились 48 коттеджных поселков на 1,3 тысячи коттеджей и участков с подрядом. За первое полугодие продажи открылись в трех новых проектах и двух очередях существующих, всего 130 новых объектов. Также в этом году стали появляться поселки с небольшими домами в стиле барнхаусов на стыке минимализма и лофта, их в основном можно найти вокруг Всеволожска, вблизи Ладожского озера, в удаленных локациях Тосненского района.
Средняя цена коттеджей и участков с подрядом выросла в пределах 3–6% и достигла 16,7 миллиона рублей. В бизнес-классе за дом предстоит выложить в среднем 30,9 миллиона рублей, в элитном сегменте — 67,9 миллиона рублей.