Мужчина с ребёнком на руках шагнул под поезд в Грязях

Отец с двухлетним сыном попали под поезд на станции Грязи-Воронежские и чудом не оказались под другим составом. Невнимательность, которая едва не стала фатальной, показывают в соцсетях 12 июля.



Мужчина не заметил поезд, подъезжавший к первому пути первой платформы накануне днём, и вышел на переход с ребёнком на руках. Опасность он всё же заметил, но отбежать с пути не успел. Обоих отбросило к краю платформы, с другой стороны которой проезжал грузовой состав.