Мужчина с ребёнком на руках шагнул под поезд в Грязях

Отец с двухлетним сыном попали под поезд на станции Грязи-Воронежские и чудом не оказались под другим составом. Невнимательность, которая едва не стала фатальной, показывают в соцсетях 12 июля.
Мужчина не заметил поезд, подъезжавший к первому пути первой платформы накануне днём, и вышел на переход с ребёнком на руках. Опасность он всё же заметил, но отбежать с пути не успел. Обоих отбросило к краю платформы, с другой стороны которой проезжал грузовой состав.
Автор: группа Вконтакте МОЁ! Online. Все новости Воронежа
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщает, что 42-летний мужчина и мальчик госпитализированы с различными травмами. В состоянии ребёнка к сегодняшнему дню отмечают улучшение, его отец остаётся в тяжёлом состоянии, уточнили «Фонтанке» в ведомстве.
Проверку по факту случившегося проводит Воронежский следственный отдел на транспорте.