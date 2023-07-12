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    Мужчина с ребёнком на руках шагнул под поезд в Грязях

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    Отец с двухлетним сыном попали под поезд на станции Грязи-Воронежские и чудом не оказались под другим составом. Невнимательность, которая едва не стала фатальной, показывают в соцсетях 12 июля.

    Мужчина не заметил поезд, подъезжавший к первому пути первой платформы накануне днём, и вышел на переход с ребёнком на руках. Опасность он всё же заметил, но отбежать с пути не успел. Обоих отбросило к краю платформы, с другой стороны которой проезжал грузовой состав.

    Автор: группа Вконтакте МОЁ! Online. Все новости Воронежа

    Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщает, что 42-летний мужчина и мальчик госпитализированы с различными травмами. В состоянии ребёнка к сегодняшнему дню отмечают улучшение, его отец остаётся в тяжёлом состоянии, уточнили «Фонтанке» в ведомстве.

    Проверку по факту случившегося проводит Воронежский следственный отдел на транспорте.

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