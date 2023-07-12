В Госдуме призвали не наказывать директоров за то, что у их школ и садиков нет денег

Надзорные органы при проверке школ и детских садов не учитывают недостаток финансирования и выносят взыскания в отношении директоров образовательных учреждений. Однако вина лежит не на самих учреждениях, а на главах районов или городов, которые не обеспечивают должное финансирование, заявил 12 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин.



«В итоге у нас получаются директора садиков и школ рецидивисты, потому что в отношении их административные взыскания», — возмутился Вячеслав Володин.



Политик призвал принять нормативный акт, согласно которому прокуратура будет выносить решения только в том случае, если выделенные образовательным организациям средства будут «расходоваться неэффективно».

