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    В Госдуме призвали не наказывать директоров за то, что у их школ и садиков нет денег

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    Надзорные органы при проверке школ и детских садов не учитывают недостаток финансирования и выносят взыскания в отношении директоров образовательных учреждений. Однако вина лежит не на самих учреждениях, а на главах районов или городов, которые не обеспечивают должное финансирование, заявил 12 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «В итоге у нас получаются директора садиков и школ рецидивисты, потому что в отношении их административные взыскания», — возмутился Вячеслав Володин.

    Политик призвал принять нормативный акт, согласно которому прокуратура будет выносить решения только в том случае, если выделенные образовательным организациям средства будут «расходоваться неэффективно».

    Ранее в отношении директора одной из школ Невского района и двух ее заместителей возбудили два дела по статье о взяточничестве. По данным следствия, за два года они получили порядка двух миллионов рублей за проведение спортивных мероприятий на территории школы.

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