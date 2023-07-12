В Дзержинске факелом вспыхнуло нефтегазохимическое предприятие «Сибур»

Восемьдесят пожарных борются с огнём, вспыхнувшим на территории предприятия «СИБУР-Нефтехим» в нижегородском Дзержинске 12 июля.
По данным регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании на Автозаводском шоссе, 65, поступил немногим позже двух часов дня. Площадь не уточняется, NN.ru пишет, что огнеборцы работали по третьему рангу сложности.
К тушению привлекли 80 человек. Людей успели эвакуировать. По предварительным данным, пострадавших нет.
В пресс-службе «Сибур-Нефтехим» сообщили, что пожар произошёл на производстве окиси этилена и гликолей. Работа предприятия приостановлена, ведётся мониторинг состояния воздуха.
Остановить факельное горение удалось в 15:15. Производственную остановку охлаждают, угрозы взрыва нет.