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    В Дзержинске факелом вспыхнуло нефтегазохимическое предприятие «Сибур»

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    4 комментария

    Восемьдесят пожарных борются с огнём, вспыхнувшим на территории предприятия «СИБУР-Нефтехим» в нижегородском Дзержинске 12 июля.

    Фото: Канал Главного управления МЧС России по Нижегородской области
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    По данным регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании на Автозаводском шоссе, 65, поступил немногим позже двух часов дня. Площадь не уточняется, NN.ru пишет, что огнеборцы работали по третьему рангу сложности.

    К тушению привлекли 80 человек. Людей успели эвакуировать. По предварительным данным, пострадавших нет.

    В пресс-службе «Сибур-Нефтехим» сообщили, что пожар произошёл на производстве окиси этилена и гликолей. Работа предприятия приостановлена, ведётся мониторинг состояния воздуха.

    Остановить факельное горение удалось в 15:15. Производственную остановку охлаждают, угрозы взрыва нет.

    Фото: Канал Главного управления МЧС России по Нижегородской области

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    Комментарии 4

    Гость12 Июл 2023 в 15:52
    прилетело?
    +2−0
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