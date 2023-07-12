Глава СВР Нарышкин про разговор с главой ЦРУ Бернсом: Думали, рассуждали, что делать с Украиной

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Стороны обсуждали мятеж ЧВК «Вагнер», но речь зашла и про Украину. Подробности глава СВР рассказал 12 июля ТАСС.



Первой о беседе глав СВР и ЦРУ 30 июня писала американская газета The Wall Street Journal. Издание отметило, что Бернс заверил Нарышкина в непричастности США к попытке мятежа в России.



Нарышкин считает, что события 24 июня были предлогом для разговора, поскольку стороны в основном обсуждали Украину, «думая и рассуждая, что с ней делать».

