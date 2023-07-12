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    Глава СВР Нарышкин про разговор с главой ЦРУ Бернсом: Думали, рассуждали, что делать с Украиной

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    Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Стороны обсуждали мятеж ЧВК «Вагнер», но речь зашла и про Украину. Подробности глава СВР рассказал 12 июля ТАСС.

    Первой о беседе глав СВР и ЦРУ 30 июня писала американская газета The Wall Street Journal. Издание отметило, что Бернс заверил Нарышкина в непричастности США к попытке мятежа в России.

    Нарышкин считает, что события 24 июня были предлогом для разговора, поскольку стороны в основном обсуждали Украину, «думая и рассуждая, что с ней делать».

    Он добавил, что возможность личной встречи с главой ЦРУ также есть, хотя в ходе диалога она не обсуждалась.

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