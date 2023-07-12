Дикие осы атакуют: ребенок разбил губу, а другой терял сознание на детской площадке в Кировске

Осы соорудили гнездо под крышей замка на детской площадке в Кировском районе Ленобласти. Как пишет 12 июля 47news, пятилетний ребенок разбил себе губу, когда убегал от диких ос.
По словам Александра, отца пятилетнего мальчика, инцидент произошел вечером 11 июля в Парке культуры и отдыха на Набережной улице. «Когда ребенок зашел в домик, штук пять ос начали нападать, остальные кружили вокруг улья», — рассказал мужчина, уточнив, что мальчик едва не потерял сознание от боли.
Екатерина, мама другого пострадавшего ребенка, рассказала журналистам, что ее пятилетнего мальчика покусали еще 10 июля. Пока ребенок убегал от ос, он упал с лестницы и разбил губу. Женщина сразу написала о ситуации в группе администрации Кировского района, оттуда ее перенаправили на сайт «Госуслуг». Заявку приняли и пообещали рассмотреть до 21 июля. Женщина переживает, что за это время осы могут покусать и детей с аллергией.
После запроса 47news в администрации Кировска сообщили, что в курсе проблемы.
«Сегодня с утра дала команду, и все уже убрали», — заявила глава администрации Ольга Кротова.
Ранее врач рассказала, чем помочь при укусе комаров, мошек, ос или змей и в каких случаях обращаться за медицинской помощью.