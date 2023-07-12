Дикие осы атакуют: ребенок разбил губу, а другой терял сознание на детской площадке в Кировске

Осы соорудили гнездо под крышей замка на детской площадке в Кировском районе Ленобласти. Как пишет 12 июля 47news, пятилетний ребенок разбил себе губу, когда убегал от диких ос.



По словам Александра, отца пятилетнего мальчика, инцидент произошел вечером 11 июля в Парке культуры и отдыха на Набережной улице. «Когда ребенок зашел в домик, штук пять ос начали нападать, остальные кружили вокруг улья», — рассказал мужчина, уточнив, что мальчик едва не потерял сознание от боли.