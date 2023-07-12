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    Дикие осы атакуют: ребенок разбил губу, а другой терял сознание на детской площадке в Кировске

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    6 комментариев

    Осы соорудили гнездо под крышей замка на детской площадке в Кировском районе Ленобласти. Как пишет 12 июля 47news, пятилетний ребенок разбил себе губу, когда убегал от диких ос.

    По словам Александра, отца пятилетнего мальчика, инцидент произошел вечером 11 июля в Парке культуры и отдыха на Набережной улице. «Когда ребенок зашел в домик, штук пять ос начали нападать, остальные кружили вокруг улья», — рассказал мужчина, уточнив, что мальчик едва не потерял сознание от боли.

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    Екатерина, мама другого пострадавшего ребенка, рассказала журналистам, что ее пятилетнего мальчика покусали еще 10 июля. Пока ребенок убегал от ос, он упал с лестницы и разбил губу. Женщина сразу написала о ситуации в группе администрации Кировского района, оттуда ее перенаправили на сайт «Госуслуг». Заявку приняли и пообещали рассмотреть до 21 июля. Женщина переживает, что за это время осы могут покусать и детей с аллергией.

    После запроса 47news в администрации Кировска сообщили, что в курсе проблемы.

    «Сегодня с утра дала команду, и все уже убрали», — заявила глава администрации Ольга Кротова.

    Ранее врач рассказала, чем помочь при укусе комаров, мошек, ос или змей и в каких случаях обращаться за медицинской помощью.

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    Комментарии 6

    Гость12 Июл 2023 в 14:09
    А бывают домашние осы ?
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