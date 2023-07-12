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    Дамбу полностью перекроют у Кронштадта из-за дорожных работ

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    Дорожные работы на час остановят движение по дамбе в Петербурге ночью 13 июля. Проезд будет перекрыт в обоих направлениях.

    С 2:00 до 3:00 13 июля в связи с реконструкцией развязки КАД с Кронштадтским шоссе полностью перекроют движение по Финской и Невской стороне САД КЗС на 126-м километре кольцевой, сообщает 12 июля пресс-служба Дирекции КЗС. Внешнее кольцо экипажи ГИБДД перекроют на подъезде к развязке, а внутреннее будет перекрыто перед въездом в тоннель и на дублере в районе АЗС «Роснефть».

    Выезд из Кронштадта в сторону Бронки и Горской будет осуществляться в штатном режиме. Водителей просят заранее выбирать маршрут с учетом перекрытия.

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    ПетербургДамбаКАДПерекрытия движения
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