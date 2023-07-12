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    Автомобилист не пропустил подростка на мотоцикле в Назии. Досталось юной пассажирке

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    Девочка-подросток пострадала в ДТП с мотоциклом и автомобилем в Кировском районе Ленобласти. Она ехала на байке пассажиркой.

    Авария произошла в 21:30 10 июля у дома 10 по Комсомольскому проспекту в поселке Назия, сообщает 12 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 23-летний петербуржец, следуя на автомобиле Mazda 3 по второстепенной Школьной улице, не пропустил мотоцикл Sharmax Sport 250 под управлением 16-летнего подростка, который ехал прямо по Комсомольскому проспекту, являющемуся главной улицей.

    В результате пострадала 16-летняя пассажирка мотоцикла. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Юный мотоциклист получил административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за вождение без прав — водительское удостоверение ему никогда не выдавалось, и мотоцикл принадлежит не ему. Сам байк отправили на спецплощадку. Водитель автомобиля в 2023 году за нарушения ПДД привлекался трижды, все разы — за превышение скорости.

    По факту ДТП ведется проверка.

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