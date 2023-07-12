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    Ливень и град превратили улицы Ростова-на-Дону в реки с мощным потоком

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    Второй день подряд Ростов-на-Дону оказывается во власти непогоды. Утро 12 июля для ростовчан началось с ливня, грозы и града. По данным МЧС, ситуация продлится до позднего вечера.

    В некоторых районах города машины оказались до окон под водой, по улицам потоки воды соизмеримы с течением рек. Из-за затопления перекрыто движение по улице Малиновского, от пересечения с проспектом Стачки до улицы 339-й Стрелковой Дивизии, сообщают в пресс-службе ростовской администрации.

    161.RU

    Ситуация осложняется тем, что в городе необходим ремонт ливневок. Накануне власти сообщили, что на их реконструкцию понадобится 146 миллиардов рублей. По подсчетам 161.RU, это три годовых бюджета города. В 2020 году власти говорили только о 40 миллиардах.

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    По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, в местах подтоплений дежурят спасатели со спецтехникой. Дорожные службы, отмечает политик, контролируют состояние ливневок и «своевременно очищают их от наносного мусора». При этом жителей просят оставаться дома, особенно детей и пожилых людей.

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    Комментарии 10

    Гость12 Июл 2023 в 14:13
    Быстро растут аппетиты!
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