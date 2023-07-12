Ливень и град превратили улицы Ростова-на-Дону в реки с мощным потоком

Второй день подряд Ростов-на-Дону оказывается во власти непогоды. Утро 12 июля для ростовчан началось с ливня, грозы и града. По данным МЧС, ситуация продлится до позднего вечера.



В некоторых районах города машины оказались до окон под водой, по улицам потоки воды соизмеримы с течением рек. Из-за затопления перекрыто движение по улице Малиновского, от пересечения с проспектом Стачки до улицы 339-й Стрелковой Дивизии, сообщают в пресс-службе ростовской администрации.