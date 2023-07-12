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    Volkswagen лег на крышу на Северной площади, тяжелые травмы получили двое

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    8 комментариев

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Серьезная авария с перевертышем произошла ночью 12 июля в Калининском районе Петербурга. Участников увезли в больницу, а последствия горожане наблюдали даже утром.

    В два часа ночи возле дома 69 по Северному проспекту 32-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, машина наехала на препятствие и перевернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», «Поло» вылетел на газон на Северной площади, снеся дорожный знак, и лег на крышу.

    В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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    Комментарии 8

    Гость12 Июл 2023 в 14:10
    Просто сказочный!
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