Volkswagen лег на крышу на Северной площади, тяжелые травмы получили двое

Серьезная авария с перевертышем произошла ночью 12 июля в Калининском районе Петербурга. Участников увезли в больницу, а последствия горожане наблюдали даже утром.
В два часа ночи возле дома 69 по Северному проспекту 32-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, машина наехала на препятствие и перевернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», «Поло» вылетел на газон на Северной площади, снеся дорожный знак, и лег на крышу.
В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства аварии.