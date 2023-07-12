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    В Омской области жена убила мужа на глазах у детей. Шестилетний сын сошел с ума

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    В Омской области маленькие дети стали свидетелями гибели своего отца, которого зарезала их мать. Психика шестилетнего мальчика не выдержала.

    Как 12 июля сообщает Следственный комитет региона, трагедия произошла 25 декабря прошлого года в частном доме села Авдеевка. 44-летняя женщина приревновала своего 59-летнего супруга и нанесла ему ножевые ранения, которые оказались смертельными. Ее пытался остановить друг семьи, который также получил удар ножом. Свидетелями преступ­ления стали двое детей пары.

    Против женщины возбудили уголовное дело об убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ее поместили под домашний арест. В процессе выяснилось, что у 6-летнего сына обвиняемой из-за увиденного развилось психическое расстройство, поэтому она получила и уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

    Детей из семьи изъяли.

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