В Петербурге будет тепло и без дождей

Погода в Петербурге постепенно возвращается к привычным июльским показателям. В городе становится теплее.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 июля в городе без осадков, ветер слабый северных направлений. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 11–13 градусов, днем составит 20–22 градуса.



Условия погоды в регионе будут формироваться в противоборстве антициклона с запада и циклона с востока. В такой ситуации в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков, а вот на востоке области пройдут кратковременные дожди, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

