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    Замминистра образования Бурятии лишился должности и получил 10 суток за езду в наркотическом опьянении

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    Заместитель министра образования Бурятии Батор Цыренжапов получил административный арест и остался без должности за вождение в состоянии наркотического опьянения. Об этом 12 июля сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

    По данным полиции, 43-летнего министра за рулем Toyota Vitz в ночь на 7 июля сотрудники ДПС остановили на проспекте Автомобилистов. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, от освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер. Экспертиза показала опьянение, но наркологическое.

    В отношении водителя составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ («Вождение в нетрезвом виде и без прав»). Мировой суд назначил ему десять суток административного ареста. Глава Бурятии Алексей Цыденов после инцидента поручил уволить Батора Цыренжапова, который занимает пост заместителя министра образования с 2022 года.

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