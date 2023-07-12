Замминистра образования Бурятии лишился должности и получил 10 суток за езду в наркотическом опьянении

Заместитель министра образования Бурятии Батор Цыренжапов получил административный арест и остался без должности за вождение в состоянии наркотического опьянения. Об этом 12 июля сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.



По данным полиции, 43-летнего министра за рулем Toyota Vitz в ночь на 7 июля сотрудники ДПС остановили на проспекте Автомобилистов. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, от освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер. Экспертиза показала опьянение, но наркологическое.

