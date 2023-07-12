За хорошие отношения положены бонусы. Как купить квартиру с дружеской поддержкой?

Дружба — это всегда прекрасно, а уж когда она благоприятно влияет на бюджет — это хорошо вдвойне. Компания Л1 запустила программу «Бонусы за дружбу», по которой один друг может получить скидку* на квартиру, а второй — определенную сумму на счет.



Задаем прямые вопросы и получаем обстоятельные ответы про дружбу и квартирный вопрос.



Давайте представим такую ситуацию: друг хочет обзавестись собственным жильем, а я недавно купил квартиру у компании Л1. Хочу рекомендовать ему поступить так же.

