За хорошие отношения положены бонусы. Как купить квартиру с дружеской поддержкой?

Дружба — это всегда прекрасно, а уж когда она благоприятно влияет на бюджет — это хорошо вдвойне. Компания Л1 запустила программу «Бонусы за дружбу», по которой один друг может получить скидку* на квартиру, а второй — определенную сумму на счет.
Задаем прямые вопросы и получаем обстоятельные ответы про дружбу и квартирный вопрос.
Давайте представим такую ситуацию: друг хочет обзавестись собственным жильем, а я недавно купил квартиру у компании Л1. Хочу рекомендовать ему поступить так же.
Что получит мой друг и что получу я, если мы воспользуемся программой «Бонусы за дружбу»?
Ваш друг получит дополнительную скидку на выбранную им квартиру, а вы — бонус на указанный вами банковский счет. Сколько вам причитается? Это зависит от вашей скидки** в программе лояльности (ПЛК***) и времени, которое прошло между вашими покупками.
Но сколько же это будет?
Окончательную сумму можно прикинуть — для этого есть специальные формулы:
Если между вашим заключением договора с компанией и решением квартирного вопроса друга прошло 4 месяца и меньше, то вам обоим будет начислено вот столько: («Скидка ПЛК»/2)*0,9.
От 4 месяцев до года формула будет («Скидка ПЛК»/2)*0,8.
Ну а если прошло больше года, то («Скидка ПЛК»/2)*0,7.
Обратите внимание, что получившееся число — это проценты от суммы договора на покупку, заключенного между вашим другом и Л1.
Давайте закрепим пройденное на практике:
Например, ваша скидка по программе лояльности (ПЛК) составляет 5%. Таким образом, сначала мы делим ее пополам и получаем 2,5%. С даты заключения последнего договора между вами и Компанией Л1 прошло 5 месяцев. Второе действие: 2,5%*0,8 = 2%.
Если ваш друг покупает квартиру за 10 миллионов, то в переводе на рубли он получает скидку, рассчитанную по формуле 10 000 000*(2/100)=200 000 рублей. Ваш бонус составит 200 000 рублей минус НДФЛ.
Расчет носит информационный характер, точный расчет можно получить у представителя компании ООО «Л1 Строительная Компания №1»
Когда я получу свой бонус и в каком виде?
После того, как ваш друг оплатит договор, вы получите отчет о том, что привлекли нового покупателя. В документе будет указана сумма выплаты. После этого вы сообщаете компании свои банковские реквизиты — и на указанный счет падают эти деньги за вычетом НДФЛ.
Продолжим решать практическую задачу:
То есть из получившихся в предыдущем вопросе денег на счет поступит 200 000 — 13% НДС. Итого — 174 тысячи.
Подробнее о правилах выплаты бонуса читайте здесь
Достаточно ли того, что я получил документы на квартиру? Или есть дополнительные условия?
Чтобы стать постоянным клиентом и участником программы лояльности, у вас должен быть оплаченный и не расторгнутый договор. А для участия в программе «Бонусы за дружбу» вам непременно надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Л1: именно там вы и ваш друг обязательно должны дать согласие на участие.
К другу будут какие-то требования?
Штрихи к его портрету: больше 18 лет, никогда не был клиентом Л1 и покупает там квартиру впервые (или с момента его последнего обращения в компанию прошел месяц). В принципе, можно и клиента компании привести, если он не хочет использовать свою ссылку в программе лояльности.
Сотрудники компании обещают, что проверка соблюдения всех условий будет быстрой: 1 рабочий день.
И, конечно, друг не должен работать в компании Л1 или быть родственником такого сотрудника.
Ну как, подходит?
А можно, чтобы «Бонус за дружбу» получил родственник? У нас прекрасные дружеские отношения!
Ваши ближайшие родственники (жена или муж, родители, дети, сестра или брат, бабушка или дедушка) могут воспользоваться дополнительной скидкой по самой программе лояльности (ПЛК) — она немного отличается от программы «Бонусы за дружбу». Размер скидки для родственника также зависит от количества метров, которые приобрели вы и члены вашей семьи в совокупности. Подробности можно узнать в отделе продаж по телефону 305-33-55.
Сколько у нас времени на раздумья?
Размер бонуса и скидки другу, как мы уже писали, зависит от даты заключения вашего последнего договора. Чем меньше времени прошло с этого момента, тем выше коэффициент и больше бонус/ скидка.
Полные правила программы «Бонусы за дружбу» можно найти здесь
*Акция проводится для участников Программы лояльности клиентов «Бонусы за дружбу». Организатор Программы ООО «Л1 Строительная Компания № 1» (ОГРН 1027804853559 адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Орджоникидзе дом 52 литер А, помещение 92-Н, офис 4). Сведения об организаторе акции, правилах и условиях её проведения доступны на сайте. Имеются ограничения.
** Скидка ПЛК — индивидуальная скидка Клиента Программы лояльности клиентов Оператора, зависящая от количества квадратных метров, приобретенных в Компании Л1 им и членами его семьи (учитываемая родственная связь: муж, жена, мать, отец, дочь, сын, сестра, брат, бабушка, дедушка). Размер скидки рассчитывается автоматически и отображается в Личном кабинете Клиента ПЛК на сайте компании.
*** ПЛК — программа лояльности клиентов, участниками которой являются физические лица, которые на дату вступления в Программу приобрели в свою собственность одно или несколько помещений в Компании Л1.
ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен.
ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», дом сдан в эксплуатацию.
Фото ЖК предоставлены пресс-службой компании ООО «Л1 Строительная Компания №1»