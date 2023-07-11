Банки обяжут за 30 дней вернуть деньги, если их перевели мошенникам без добровольного согласия клиента

Госдума РФ 11 июля приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону «О национальной платежной системе». Цель документа — дополнительная защита граждан от финансовых мошенников.
Как сообщает официальный сайт нижней палаты российского парламента, по замыслу авторов нового закона, он обяжет банки и платежные системы проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физлиц, даже если на них имеется согласие клиента.
Из сопроводительных документов следует, что банкам предлагают дать право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие вкладчика. Опыт показывает, что именно за два дня даже далекий от финансовых знаний клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику.
«Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что в основном это касается пожилых людей, которых мошенники иногда заставляют продавать последнее.
Важный нюанс, по словам Володина, после принятия закона тем банкам, которые будут пренебрегать защитой интересов вкладчиков, придется возвращать людям украденные мошенниками деньги.
Новый закон обяжет банки в течение