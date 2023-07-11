Банки обяжут за 30 дней вернуть деньги, если их перевели мошенникам без добровольного согласия клиента

Госдума РФ 11 июля приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону «О национальной платежной системе». Цель документа — дополнительная защита граждан от финансовых мошенников.



Как сообщает официальный сайт нижней палаты российского парламента, по замыслу авторов нового закона, он обяжет банки и платежные системы проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физлиц, даже если на них имеется согласие клиента.



Из сопроводительных документов следует, что банкам предлагают дать право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие вкладчика. Опыт показывает, что именно за два дня даже далекий от финансовых знаний клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику.