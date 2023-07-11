Короли и морковка. Почему «цена борща» стала главным врагом Центробанка

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Динамика розничных цен на продукты в Петербурге летом 2023 года ставит в тупик привычные логистические цепочки и откровенно расстраивает ответственный за инфляцию департамент ЦБ РФ. Из борщевого набора, который уже месяц как должен дешеветь, прилично себя ведет только капуста.



Главные возмутители плавного течения инфляционной кривой в продуктовой корзине — остро сезонные овощи. Причем если по большей части сбалансированные импортом огурцы и помидоры двигаются предсказуемо, то в основном доморощенные, составляющие так называемый «борщевой набор» овощи в последние годы демонстрируют на графиках полный хаос.



В этом году Росстат не дождался традиционного вроде бы для начала июня снижения цен на лук, картофель и свеклу. А то, чем занимается морковь, иначе как диверсией не назовешь. Она уже пробила прошлогодний потолок в 75 рублей за килограмм (который тогда, как и полагается, был в мае) и, кажется, не собирается останавливаться на достигнутых к первым числам июля 80 рублях.

Конечно, в истории этого корнеплода есть и более ранние исторические максимумы (как 93 рубля в 2021 году), но причин, по которым конкретно морковь обязательно должна разбивать стройную картину сезонной цикличности, не наблюдается. Налицо сбои в дистрибьюторских цепочках у крупных поставщиков и неизбежная поддержка спроса более дорогой импортной моркови. А возможно, отечественные производители массово учатся нормально и красиво упаковывать морковку, закладывая в цены свои затраты.



Остается сказать спасибо капусте за то, что она не стала по примеру прошлого года вести себя, как какие-нибудь заморские апельсины, и продаваться в середине весны по 110 рублей. Но на этом благодарности ей заканчиваются, потому что с апреля, когда, видимо, закончились основные запасы прошлогоднего урожая, всего за пару месяцев она подорожала с 26 до 60 рублей за кило. Почти трехкратный рост за два месяца демонстрировал лук (с 33 до 86 рублей). Таких кульбитов он не выделывал уже многие годы, и на обычную сезонность тут все не спишешь.



Если кому и кланяться — так это картошке. Год назад в это же время она стоила 67 рублей (исторический рекорд), в 2021 году — 56 рублей. Сейчас — всего 40 рублей, и вся надежда на дальнейшее падение вплоть до сентября-октября, когда на прилавках первую скрипку будут играть свежие местные овощи, которые производители, за недостатком мощностей по переработке и хранению, будут стараться сбывать подешевле. Однако странность налицо и с картошкой: дельта между дном осенью прошлого года и пиком сейчас — всего 10 рублей, тогда как обычно она легко достигает 30 рублей, бывает и больше.



Огурцы с помидорами ведут себя логично: предсказуемо падают (и будут делать это минимум до середины сентября). Но стоит отметить, что год к году цены на них заметно превышают обозначаемую Центробанком инфляцию в 2,51%. Государственная статистика безжалостно фиксирует в помидорах рост на 8%, а в огурцах — на 8,8%. Остается лишь гадать, упадут ли с нынешних 150 рублей помидоры к концу лета до 114 рублей, как год назад, и подешевеют ли огурцы до 66 рублей. Пока не очень похоже на это.

Кто и вправду молодец — так это греча. К началу июля цены на нее упали до уже трехлетнего минимума в 108 рублей за килограмм. Растительное масло, привлекшее в далеком 2020 году внимание президента («Решить в течение недели!»), осенью минувшего года плавно и без скандала хорошо так перевалило за тот уровень цен (доходило до 151 рубля за литр), но теперь также плавно и без окриков сверху идет вниз. Сейчас оно в Петербурге стоит в среднем всего 137 рублей.



Абсолютно флегматично себя уже больше года ведут яйца и мука. Главные прошлогодние возмутители спокойствия из раздела «Бакалея» — сахар и рис — также взяли себя в руки и отскочили от пика апреля 2022 года, но возвращаться к прежним ценам не торопятся и даже в последние недели показывают тенденцию к росту.

На рынке животных белков и жиров относительное затишье. Говядина как подскочила весной прошлого года, так и держится примерно на том же уровне; рыба как начала плавно-плавно расти, так и растет. А свинина замерла в районе 300 рублей за килограмм с середины 2021 года. И только подешевевшие куриные окорочка с апреля вдруг начали дорожать и уже выросли за три месяца на 18%.



Все эти перипетии внешне не особо тревожат ведомство Эльвиры Набиуллиной. Зафиксированная на конец июня инфляция в 2,9% уже явно клонится в большую сторону. Индекс потребительских цен предательски вырос за последнюю неделю сразу на 0,13%.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

