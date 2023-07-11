Бизнес переезжает в онлайн? В Думу внесут законопроекты о регистрации юрлиц на виртуальный адрес

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроекты, по которым юридические лица и ИП смогут регистрировать на виртуальный адрес, а не только на физический, сообщает РБК 11 июля.
Депутаты предлагают ввести понятие электронного юридического адреса — многим компаниям, работающим удаленно, физические офисы и не нужны. Электронный адрес будет сформирован в специальной государственной информационной системе при создании учетной записи ИП или юрлица.
Полученная виртуальная прописка будет указана в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, как и электронная почта для связи. По ней предприниматели смогут получать документы, связанные с регистрацией бизнеса, уведомление о недостоверности сведений, поданных для включения в реестр, и решения об отказе в регистрации.
Привязка компании к миру реальному все же останется — при регистрации должно быть указано место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юрлица или его законного представителя. Для ИП — место жительства. Без него получить электронный адрес будет нельзя.
«С помощью указанной информационной системы должны быть минимизированы риски невозможности определения лица, осуществляющего управление юридическим лицом, и риски невозможности проведения контрольных мероприятий налоговыми и иными государственными органами», — поясняется в записке.
Конкретный порядок регистрации бизнеса будет определен после создания соответствующей информационной инфраструктуры, следует из пояснительной записки.
Авторы поправок — три депутата из фракции «Новые люди» и член комитета по информполитике Антон Немкин. Парламентарии предлагают внести изменения и в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и в Гражданский кодекс.