В Стрельне начали строить новый детский сад на 280 мест, ввести его планируют в 2024 году

В Петродворцовом районе началось строительство детского садика на 280 мест с бассейном. Как уточняют в холдинге Setl Group, его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.



Трехэтажный детский сад расположится неподалеку от проспекта Буденного. Он будет рассчитан на 12 групп детей, в том числе четыре ясельных.



В каждой группе будут свои отдельные раздевалки, буфетные, игровые и спальные комнаты. Кроме того, в садике оборудуют комнаты для кружков, музыкальный и физкультурный залы, медкабинет, а также бассейн 7 х 4 метра с теплыми полами.

