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    В Стрельне начали строить новый детский сад на 280 мест, ввести его планируют в 2024 году

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    В Петродворцовом районе началось строительство детского садика на 280 мест с бассейном. Как уточняют в холдинге Setl Group, его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.

    Трехэтажный детский сад расположится неподалеку от проспекта Буденного. Он будет рассчитан на 12 групп детей, в том числе четыре ясельных.

    В каждой группе будут свои отдельные раздевалки, буфетные, игровые и спальные комнаты. Кроме того, в садике оборудуют комнаты для кружков, музыкальный и физкультурный залы, медкабинет, а также бассейн 7 х 4 метра с теплыми полами.

    Во дворе школы установят площадки для физкультуры — как общие, так и для каждой группы отдельно — с песочницами, качелями, лабиринтами и другим игровым оборудованием.

    Садик станет первым из двух запланированных на территории ЖК «Дворцовый фасад».

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