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    В Горячем Ключе уличный музыкант в драке откусил кусок уха недовольному слушателю

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    В городе Горячий Ключ Краснодарского края 52-летний мужчина подрался с уличными музыкантами из-за того, что ему не понравился репертуар. Из драки он вышел без куска уха, его оппонентам повезло несколько больше.

    Инцидент произошел еще 6 июля на пересечении улиц Кондратьева и Ленина, сообщает 11 июля «Кубань-информ».

    Молодые люди играли на гитаре и исполняли песню «Как на войне» группы «Агата Кристи». Мужчине выступление не понравилось, он подошел к музыкантам и пнул чехол от гитары, в котором находилась мелочь. Словесная перепалка переросла в драку, видео которой распространилось в социальных сетях.

    Музыканты рассказали, что сначала мужчина якобы начал грубо прогонять их, аргументируя это тем, что «они ему просто не нравятся». Когда он разбросал их вещи, терпение юношей лопнуло, и началась потасовка. Мужчина ударил одного из молодых людей дважды ногой, а тот в ответ укусил его за ухо.

    «В моменте драки он меня схватил, и я не мог дышать. Единственное, что я смог сделать, это укусить за ухо. Но я не хотел его откусывать. Я хотел просто укусить, чтобы он меня отпустил. Но так получилось, что он меня оттолкнул и его ухо осталось у меня во рту», — объяснил юноша «Газете.ру».

    52-летний мужчина с травмой обратился к медикам. Его соперник в драке получил ссадины в области плеча и шеи.

    Полиция Горячего Ключа организовала проверку. Правоохранители устанавливают все подробности происшествия.

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