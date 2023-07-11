В Горячем Ключе уличный музыкант в драке откусил кусок уха недовольному слушателю

В городе Горячий Ключ Краснодарского края 52-летний мужчина подрался с уличными музыкантами из-за того, что ему не понравился репертуар. Из драки он вышел без куска уха, его оппонентам повезло несколько больше.



Инцидент произошел еще 6 июля на пересечении улиц Кондратьева и Ленина, сообщает 11 июля «Кубань-информ».



Молодые люди играли на гитаре и исполняли песню «Как на войне» группы «Агата Кристи». Мужчине выступление не понравилось, он подошел к музыкантам и пнул чехол от гитары, в котором находилась мелочь. Словесная перепалка переросла в драку, видео которой распространилось в социальных сетях.

