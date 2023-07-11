В Горячем Ключе уличный музыкант в драке откусил кусок уха недовольному слушателю

В городе Горячий Ключ Краснодарского края 52-летний мужчина подрался с уличными музыкантами из-за того, что ему не понравился репертуар. Из драки он вышел без куска уха, его оппонентам повезло несколько больше.
Инцидент произошел еще 6 июля на пересечении улиц Кондратьева и Ленина, сообщает 11 июля «Кубань-информ».
Молодые люди играли на гитаре и исполняли песню «Как на войне» группы «Агата Кристи». Мужчине выступление не понравилось, он подошел к музыкантам и пнул чехол от гитары, в котором находилась мелочь. Словесная перепалка переросла в драку, видео которой распространилось в социальных сетях.
Музыканты рассказали, что сначала мужчина якобы начал грубо прогонять их, аргументируя это тем, что «они ему просто не нравятся». Когда он разбросал их вещи, терпение юношей лопнуло, и началась потасовка. Мужчина ударил одного из молодых людей дважды ногой, а тот в ответ укусил его за ухо.
«В моменте драки он меня схватил, и я не мог дышать. Единственное, что я смог сделать, это укусить за ухо. Но я не хотел его откусывать. Я хотел просто укусить, чтобы он меня отпустил. Но так получилось, что он меня оттолкнул и его ухо осталось у меня во рту», — объяснил юноша «Газете.ру».
52-летний мужчина с травмой обратился к медикам. Его соперник в драке получил ссадины в области плеча и шеи.
Полиция Горячего Ключа организовала проверку. Правоохранители устанавливают все подробности происшествия.