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    Забытый коронавирус убил 9 человек в Петербурге за неделю. Госпитализированных почти сотня

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    Коронавирусные стационары Петербурга за неделю с 3 по 9 июля приняли 96 новых пациентов, скончались 9 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе 11 июля.

    Всего в России за 27-ю неделю 2023 года выявлено 4 030 новых случаев, госпитализировано 1 453 человека, подтверждено 66 летальных исходов. По стране отмечается увеличение числа госпитализаций в 22 субъектах, а заболеваемость выросла в 31 регионе.

    Как уточнили в Смольном в своей эпидемиологической справке от 11 июля, в Петербурге развернуты 939 коронавирусных коек в шести стационарах. Из них заняты 774. В реанимации 67 человек, на ИВЛ — 16 пациентов. Амбулаторно лечатся еще 375 человек.

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