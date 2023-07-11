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    Начался снос флигеля дома Фокина на Мясной улице

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    На Мясной улице в Петербурге начался демонтаж дворового флигеля дома Фокина. Об этом 11 июля сообщил градозащитный телеграм-канал «SOS СПБ снос».

    Фото: телеграм-канал SOS СПб СНОС
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    Сам дом Фокина является региональным памятником, его дворовый флигель не входит в границы объекта культурного наследия. По информации градозащитников, дворовый флигель является историческим зданием. Также активисты усомнились в том, что корпус был «необратимо аварийным».

    телеграм-канал SOS СПб СНОС

    Работы по заказу подведомственного комитету по строительству «Фонда капительного строительства и реконструкции» ведет компания «ПСБ Жилстрой». В комитете редакции сообщили, что «ПСБ Жилстрой» работает в рамках контракта и получил все необходимые разрешения.

    Проект разработан архитектурным бюро «Студия 44». Как будет выглядеть здание после реконструкции, можно посмотреть на сайте компании.

    В 2019 году городской комитет по охране памятников выдал положительное заключение на соответствие режимам зон охраны проекта реконструкции зданий по адресу: Мясная улица, дом 3, литеры А, В и М, для размещения государственного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района».

    Фото: телеграм-канал SOS СПб СНОС

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