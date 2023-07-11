В Кремле заявили, что Турции не стоит носить розовые очки

Никто из европейцев не ждет Турцию в Европе — Анкара не должна носить розовые очки. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает во вторник, 11 июля, ТАСС

«Мы прекрасно знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцев <…> И здесь наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки», — сказал представитель Кремля.



Также Песков уточнил, что Турция может ориентироваться на Запад — в турецкой истории были периоды интенсивного ориентирования на Запад, а были периоды менее интенсивного.