Варят и едят прямо на пляже. В Краснодарском крае охотятся на креветок

Житель Темрюкского района Краснодарского края поделился с местными пабликами видеозаписью, на которой он и другие отдыхающие вылавливают креветок на пляже у Азовского моря. Однако в регионе введен запрет на вылов морских обитателей в связи с нерестом.
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«Народу тьма, вся заняты собиранием креветок. Вот, креветки варим. Их тьма, по всему берегу до горизонта. Они даже не в воде. Прям ходишь по этим креветкам. Я такого никогда не видел, даже на Сахалине. Сейчас в кастрюльку насобирали, поставили варить», — рассказал мужчина.
С 1 июля по 31 июля запрещен вылов черноморских креветок и мидий в Азовском море, Керченском проливе и заливе Сиваш. Минсельхоз ввел запрет еще в январе 2020 года. Нарушители должны будут оплатить ущерб, а также их могут привлечь к административной или уголовной ответственности, в зависимости от тяжести совершенного проступка.