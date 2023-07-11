    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, сев

    762мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.49eur100.42

    Варят и едят прямо на пляже. В Краснодарском крае охотятся на креветок

    2429
    9 комментариев

    Житель Темрюкского района Краснодарского края поделился с местными пабликами видеозаписью, на которой он и другие отдыхающие вылавливают креветок на пляже у Азовского моря. Однако в регионе введен запрет на вылов морских обитателей в связи с нерестом.

    телеграм-канал Туподар Краснодар

    «Народу тьма, вся заняты собиранием креветок. Вот, креветки варим. Их тьма, по всему берегу до горизонта. Они даже не в воде. Прям ходишь по этим креветкам. Я такого никогда не видел, даже на Сахалине. Сейчас в кастрюльку насобирали, поставили варить», — рассказал мужчина.

    С 1 июля по 31 июля запрещен вылов черноморских креветок и мидий в Азовском море, Керченском проливе и заливе Сиваш. Минсельхоз ввел запрет еще в январе 2020 года. Нарушители должны будут оплатить ущерб, а также их могут привлечь к административной или уголовной ответственности, в зависимости от тяжести совершенного проступка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close