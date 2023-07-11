Грузовик собрал две легковые на КАД. Пробка дотянулась до вантового моста

Авария с участием грузового автомобиля затруднила движение на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 11 июля. Аварийный транспорт перегородил несколько рядов.
Около 12:00 на 53-м километре внешнего кольца КАД, между вантовым мостом и Мурманским шоссе, столкнулись грузовик и две легковые машины, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Битые машины заняли первую и четвертую полосы, одну из легковых от удара развернуло поперек дороги.
Пострадавших в ДТП нет. Движение же оказалось заметно затруднено. К часу дня затор на внешнем кольце, по данным «Яндекс.Пробок», растянулся почти на 4 километра, начинаясь на въезде на вантовый мост. На 13:45 пробка заметно уменьшилась, но не рассосалась до конца.