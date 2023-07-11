В Новосибирске обнаженная женщина избила на балконе мужчину сковородой

В Новосибирске осерчавшая женщина отлупила сковородой своего сожителя. Драма на балконе дома 1/2 по улице Авиастроителей развернулась на глазах изумленных прохожих и попала на видео. Оба участника потасовки были в тот момент нагишом. На кадрах видно, как на голову и спину мужчины с глухим стуком обрушивается град ударов кухонной утварью.

Женщина старше своего избранника. Ей 46 лет, а ему 40. Соседи говорят, что пара живет в доме уже 7 лет и ссоры происходят часто. Квартира мужчине досталась от матери. Люди отметили, что он еле двигается по дому и давно не ходит, а на улицу выходит с чьей-либо помощью. Его дама при этом работает.

Корреспондент NGS.RU 11 июля побывала на месте драки, пообщалась с соседями и женщиной.

Сама женщина назвала драку случайной, хотя призналась в испуге, что могла ненароком забить сожителя до смерти. «Думала, что я его убила, лежит весь в кровище. Хотела вызвать скорую, говорит: не надо», — объяснила она журналисту. Женщина добавила, что мужчина «обижает ее безумно» и у него «рвёт крышу», когда он напивается.

«Я бы давно уехала от него, но он один вообще», — объяснила она.



Также женщина поделилась, что соседи, бывает, заступаются за нее, когда она успевает добежать до них.

