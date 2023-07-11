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    В Новосибирске обнаженная женщина избила на балконе мужчину сковородой

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    27 комментариев

    В Новосибирске осерчавшая женщина отлупила сковородой своего сожителя. Драма на балконе дома 1/2 по улице Авиастроителей развернулась на глазах изумленных прохожих и попала на видео. Оба участника потасовки были в тот момент нагишом. На кадрах видно, как на голову и спину мужчины с глухим стуком обрушивается град ударов кухонной утварью.

    Телеграм-канал АСТ-54 black

    Корреспондент NGS.RU 11 июля побывала на месте драки, пообщалась с соседями и женщиной.

    Женщина старше своего избранника. Ей 46 лет, а ему 40. Соседи говорят, что пара живет в доме уже 7 лет и ссоры происходят часто. Квартира мужчине досталась от матери. Люди отметили, что он еле двигается по дому и давно не ходит, а на улицу выходит с чьей-либо помощью. Его дама при этом работает.

    Сама женщина назвала драку случайной, хотя призналась в испуге, что могла ненароком забить сожителя до смерти. «Думала, что я его убила, лежит весь в кровище. Хотела вызвать скорую, говорит: не надо», — объяснила она журналисту. Женщина добавила, что мужчина «обижает ее безумно» и у него «рвёт крышу», когда он напивается.

    «Я бы давно уехала от него, но он один вообще», — объяснила она.

    Также женщина поделилась, что соседи, бывает, заступаются за нее, когда она успевает добежать до них.

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    Комментарии 27

    Гость11 Июл 2023 в 12:32
    ..." . Выпьем за любовь!...."
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